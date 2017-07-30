38-летний чемпион UFC расплакался после сокрушительного нокаута от соперника

Дэниэл Кормье в бою за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе был нокаутирован 30-летним Джоном Джонсом и не смог сдержать слёз после поражения.

Исход главного поединка вечера был решён в третьем раунде. Джонс в целом имел преимущество в бою и в решающий момент подстерёг ошибку принципиального противника, проведя точный удар ногой в голову. Добить ветерана было делом техники.

JON JONES IS AN ANIMAL. What a finish to an amazing card pic.twitter.com/OyM7Upbfzo — Insane Athletes (@Insane_Athletes) 30 июля 2017 г.

После поражения, которое вполне может привести к завершению карьеры, Кормье заплакал и признал превосходство соперника:

— Если он выиграл оба боя, то, видимо, никакого соперничества между нами и нет. Я не знаю... Пропустил удар ногой в голову. Как же я разочарован.

Джонс же после победы бросил вызов другому ветерану, 40-летнему тяжеловесу Броку Леснару.

Кормье уступил Джонсу второй раз в карьере и впервые досрочно. В январе 2015 года Джонс победил по очкам, но через несколько месяцев организация UFC лишила Джонса пояса из-за участия в ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Вакантный титул выиграл Кормье в бою с Энтони Джонсоном.