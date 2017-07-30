Это сумасшествие! Прыжки с 27-метровой вышки на ЧМ в Будапеште — фото

Судьба золотой медали в соревнованиях по высотным прыжкам в воду (хай-дайвингу) на чемпионате мира по водным видам спорта решилась в последний момент.

В заключительной попытке победу вырвал американец Стив Ло Бью, исполнивший свой прыжок не лучшим образом, но показавший высокий результат за счёт сложности (по итогам четырёх раундов — 397,15).

Последним свою попытку выполнял один из признанных лидеров хай-дайвинга британец Гари Хант. Но в решающий момент Хант дрогнул и вошёл в воду почти по диагонали, уступив золото американцу. Вторым стал чех Михал Навратил (390,90), регулярно выступающий в костюме Супермена, третьим — итальянец Алессандро де Розе (379,65), попавший на чемпионат только по wild card (приглашению организаторов).

Отметим, что спортсмены прыгали не в Дунай, а в небольшой бассейн, установленный на набережной города.

Россияне медалей не завоевали. Лучший из россиян — Никита Федотов — 13-й, бронзовый призёр прошлого чемпионата Артём Сильченко — 15-й.

Самым высоким прыжком в воду в истории является достижение спортсмена из Швейцарии Ласо Шалле — в 2015 году он прыгнул с высоты 58,8 метра с одной из горных скал Альп, скорость его полёта вниз составила 123 км/ч.