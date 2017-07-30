Футболист "Зенита" выложил в "Инстаграм" отрезанный хвост

По-видимому, 25-летний игрок вскоре перейдёт в новый клуб, при этом сменив имидж. Ранее рыжеволосый защитник "Зенита" и сборной России выделялся хвостом.
Напомним, Лайф ещё неделю назад эксклюзивно сообщал о возможном переходе Новосельцева в "Локомотив" и подробно рассказывал о подоплёке данного решения. По нашей информации, защитник может сменить клуб уже завтра, вероятнее всего — уход в аренду.
В нынешнем сезоне Новосельцев за "Зенит" не играл, концовку прошлого футболист провёл на скамейке запасных.
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