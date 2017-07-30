"Ростов" выиграл у "Амкара" благодаря голу экс-спартаковца — видео

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"Ростов" выиграл у "Амкара" благодаря голу экс-спартаковца — видео

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Фото: Twitter/bc_su

В матче 3-го тура чемпионата России команда Леонида Кучука с минимальным перевесом в гостях победила пермяков — 1:0.

Решающий гол в игре забил Александр Зуев, в недавнем прошлом выступавший за "Спартак" и ставший с командой чемпионом России — 2016/17.

Чемпионат России. 3-й тур

Амкар — Ростов — 0:1 (0:0)

Гол: Зуев, 66.

Турнирное положение:

1. Ахмат — 9 (3)

2. Локомотив — 6 (2)

3. Зенит — 6 (2)

4. Краснодар — 6 (2)

...

8. Ростов — 4 (3)

...

14. Амкар — 0 (3)

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