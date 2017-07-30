"Ростов" выиграл у "Амкара" благодаря голу экс-спартаковца — видео

Решающий гол в игре забил Александр Зуев, в недавнем прошлом выступавший за "Спартак" и ставший с командой чемпионом России — 2016/17.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #АмкарРостов 0:1 66' Александр Зуев pic.twitter.com/bbKReGSgDl— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 30 июля 2017 г.
Чемпионат России. 3-й тур
Амкар — Ростов — 0:1 (0:0)
Гол: Зуев, 66.
Турнирное положение:
1. Ахмат — 9 (3)
2. Локомотив — 6 (2)
3. Зенит — 6 (2)
4. Краснодар — 6 (2)
...
8. Ростов — 4 (3)
...
14. Амкар — 0 (3)
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