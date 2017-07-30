Кришито: Тренер сборной Италии считает чемпионат России ненастоящим турниром

Защитник "Зенита" Доменико Кришито в интервью итальянскому порталу Tuttosport рассказал о восприятии чемпионата России по футболу.

— Мне сложно рассчитывать на место в сборной на чемпионате мира 2018 года. Главный тренер Джампьеро Вентура много раз говорил, что не считает чемпионат России настоящим турниром. Но российская футбольная премьер-лига получила дополнительное место в Лиге чемпионов, это говорит о росте, развитии турнира.

По словам капитана петербуржцев, он был близок к отъезду из России, но в последний момент поменял решение:

— Я уже хотел покинуть "Зенит" и вернуться в "Дженоа", но тренером клуба назначили Роберто Манчини. Он сказал, что я должен остаться, и назначил меня капитаном. Мне это очень приятно, тем более что я — преемник моего друга Данни.

В последний раз Кришито выступал за сборную Италии 6 марта 2014 года в товарищеском матче против Испании (0:1).