Пловчиха Ефимова взяла серебро ЧМ, уступив мировой рекордсменке Кинг

Россиянка Юлия Ефимова не смогла закрепить свой золотой успех на дистанции 200 метров брассом, уступив американке Лилли Кинг на 50-метровке.
Кинг установила мировой рекорд (29,40), превзойдя предыдущий лучший результат в мире литовки Руты Мейлутите 2013 года на восемь сотых. Третье место заняла американка Кэти Мэйли (29,99). Сегодня заканчивается чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Медальный зачёт выиграла сборная США (18 золотых медалей), вторым идёт Китай (12), Россия — третья (11).
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