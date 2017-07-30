"Локомотив" обыграл "Анжи" и возглавил чемпионат России

Гол Манэула Фернандеша на 81-й минуте домашнего матча против махачкалинцев позволил железнодорожникам продолжить победную поступь в РФПЛ.

Подопечные Юрия Сёмина имели территориальное преимущество на протяжении всей встречи, но долгое время не могли его реализовать. В первом тайме из выгодного положения не попал пяткой в ворота Дмитрий Тарасов, а в начале второго тайма москвичи устроили настоящий штурм ворот соперника, когда в течение нескольких минут отличиться могли Джефферсон Фарфан, Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш.

На 76-й минуте "Локомотив" даже забил мяч в ворота Алексея Солосина, но удар Фарфан наносил из офсайда.

В итоге третью подряд победу в новом сезоне красно-зелёные вырвали за 10 минут до финального свистка. "Локо" разыграл быструю комбинацию, с правого фланга точно прострелил Владислав Игнатьев, а Мануэл Фернандеш удачно подставил ногу, отправив симпатично игравший "Анжи" под откос.

Благодаря победе железнодорожники обогнали "Ахмат" и встали во главе турнирной таблицы начавшегося чемпионата России с 9 очками после 3 матчей.

Чемпионат России. 3-й тур

Локомотив — Анжи — 1:0 (0:0)

Гол: Фернандеш, 81.