Российские пловчихи впервые в истории взяли серебро в комбинированной эстафете

Сборная России в последний день чемпионата мира по водным видам спорта пришла второй в женской комбинированной эстафете.

Команда в составе Анастасии Фесиковой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой и Вероники Поповой показала результат 3.53,38, уступив непобедимым американкам 1,83 секунды и установив европейский рекорд. Бронзу взяла сборная Австралии (+2,74).

За всю историю чемпионатов мира с 1973 года ни россиянки, ни советские пловчихи такое высокое место в данной дисциплине не занимали.

Медаль стала 24-й для сборной России на чемпионате мира, мы остаёмся на третьем месте общего командного зачёта.