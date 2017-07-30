Кокорин красивым голом принёс "Зениту" победу в дерби Северо-Запада РФПЛ

В первом в истории дерби на стадионе "Петровский" между "Тосно" и "Зенитом" победу одержала более именитая команда — 1:0.

Уже на 10-й минуте исторического дерби, которое успели окрестить северным и даже "ингерманландским", свои плеймейкерские навыки показал Олег Шатов. Ещё раз доказавший — зря Мирча Луческу вывел из состава российского полузащитника. Игрок с правого фланга умудрился отдать пяткой ювелирную передачу на ход Александру Кокорину. Нападающий не посмел испортить такую красоту и прошил вратаря Давида Юрченко ударом в ближний угол. Кокорин вообще был самым полезным футболистом "Зенита" на поле сегодня вечером — видимо, сказывается своеобразный пинок от Роберто Манчини в виде заявления о 35 голах, которых он ожидает от золотого мальчика нашего футбола и Артёма Дзюбы на двоих. "Кокорин, ты ли это, остановите эту машину!" — восклицали в удивлении питерские болельщики на гостевых.

Однако большего успеха в атаке "Зениту" достичь в матче против братьев меньших по Северо-Западному региону не удалось. Скорее наоборот — "Тосно" смотрелось сносно, успешно действуя в отборе и даже периодически нанося визиты к штрафной соперника.

Во втором тайме на острие атаки сине-бело-голубых появился Артём Дзюба, но улучшить КПД своей команды он не смог. Хотя команда экс-спартаковца Дмитрия Парфёнова была и далека от ничьи, но в актив самих зенитовцев можно было занести разве что пару ударов Александра Ерохина и попытки открыться в штрафной Далера Кузяева.

В итоге — "итальянская" победа 1:0, и "Зенит" делит первое место в чемпионате России с "Локомотивом". Команда Манчини стала третьей, которая после трёх туров идёт в чемпионате России со 100%-ным показателем набора очков.

Чемпионат России. 3-й тур

Тосно — Зенит — 0:1 (0:1)

Гол: Кокорин, 10.

Турнирное положение:

1–2. Зенит, Локомотив — 9 (3), разность мячей 5–1.

3. Ахмат — 9 (3), 4–0.

4. Краснодар — 6 (2).

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15. Тосно — 0 (3).