Чудо на паркете. Как наши девушки впервые обыграли американок в баскетбол

Лайф рассказывает о невероятном успехе женской сборной России по баскетболу до 19 лет, которая в финале, проходившем в Италии, обыграла непобедимую сборную США (86:82).

Весь турнир наши девчонки шли катком по соперницам. Перед финалом борьбу навязали только австралийки, традиционно одни из лидеров женского баскетбола. И тоже игра получилась эмоциональная, на разрыв: россиянки сначала проигрывали, потом за шесть минут до конца вели 11 очков и едва не упустили победу — 67:65. Остальные матчи закончились с преимуществом наших девушек в 20–30 очков.

Вообще надо заметить, что уровень женского и мужского баскетбола в России традиционно был очень разным. Но в последние годы и женщины нас ничем не радовали. Да, были победы в советское время, затем три серебра взрослых чемпионатов мира в конце 90-х — начале 2000-х. На юношеском уровне девушки тоже останавливались в шаге от триумфа: в 2001 году от золота нас отделили два очка в финале с Чехией. Тогда нынешние покорительницы мирового баскетбола только начинали строить большие планы, начав ходить в детский сад.

И вот теперь — великая победа. Над США — безусловными гегемонами в баскетболе во всех возрастах, и особенно этом. С 2005 по 2015 год американки выиграли все чемпионаты мира, включая последний, проходивший в России. Тогда в финале им также противостояли россиянки, но мы проиграли немного — 70:78. Вчера был большой реванш. Вся игра шла как на качелях — то американки вырывались вперед, а наши догоняли, то наоборот. Но в концовке теперь уже "золотые" российские девушки вырвали победу. Первую за всю историю женского российского баскетбола.

Значит, всё-таки преемственность поколений существует! И это отчётливо показывает состав команды. Самый ценный игрок турнира и настоящий баскетбольный вундеркинд Мария Вадеева — дочь российского баскетболиста Алексея. А в спорт её привела мама, Ольга, которая также профессионально играла. Вадеева ещё в 17-летнем возрасте выступала за главную сборную страны на Евробаскете и была эталоном эффективности, набирая по 12,3 очка за матч, будучи запасной.

Раиса Мусина, самый результативный игрок финала, и вовсе из суперспортивной семьи. Отец, Александр Валентинович — футболист, мать, Татьяна Евгеньевна — мастер спорта по академической гребле. При этом Мусина — пятый ребёнок в семье, а среди старших братьев — учитель физкультуры и вратарь-футболист команд ПФЛ, сестра Валерия — тоже баскетболистка. Сейчас Раиса уже играет за рубежом, в польском "Полковице" — вместе со своей сестрой.

На двоих в финале Мусина и Вадеева набрали 59 очков. У обеих на этом турнире фантастическая статистика.

Впрочем, победили не они, а команда.

Отец Дарьи Курильчук — также в прошлом баскетболист. Вот его эмоции после окончания финала.

Естественнее некуда — а после стука по батарее соседей и вовсе кажется, что выиграли близкие не только Виктору, но и тебе люди.

Ну и что важно: несмотря на победы, у девушек — никакой звёздной болезни. Баскетболистки утром в соцсетях благодарили всех за тёплые слова и поддержку. Вадеева, как мы сказали, уже давно привлекается в основную сборную России и является в ней одним из лидеров, наверняка в скором времени это произойдёт и с другими триумфаторами чемпионата, но вне баскетбола девушки, несмотря на славу, не отличаются от своих сверстников каким-то снобизмом или высокомерием.

Зато что точно можно сказать: наши девушки не только лучшие баскетболистки мира, но и настоящие красавицы.

We are ready to start#worldchampionship #fibau19 #здесьбаскетбол Публикация от Raisa Musina (@musinka4) Июл 21 2017 в 6:02 PDT

Перечислим ещё раз золотой состав: защитники Виктория Завьялова (18 лет, 170 см, УГМК Екатеринбург), Дарья Курильчук (19 лет, 181 см, "Спарта энд К" Видное), Элеонора Олейникова (19 лет, 178 см, "Динамо" Москва), Маргарита Плескевич (18 лет, 175 см, "Динамо" Москва), Олеся Сафонова (18 лет, 177 см, "Динамо" Курск), Ольга Столяр (17 лет, 169 см, "Динамо" Курск), форварды Светлана Крамар (19 лет, 177 см, "Надежда" Оренбург), Раиса Мусина (19 лет, 191 см, УГМК), Виктория Черен (19 лет, 187 см, "Динамо" Новосибирская область), центровые Мария Вадеева (19 лет, 193 см, "Динамо" Курск), Валентина Кожухарь (18 лет, 188 см, "Динамо" Курск), Софья Корниенко (19 лет, 187 см, "Динамо" Курск). Тренер — Александр Ковалёв.

Дай бог, чтобы это было только начало.