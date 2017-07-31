Неймар пройдёт медобследование для перехода в ПСЖ в Катаре

Как сообщает известное испанское издание Marca, 25-летний бразильский футболист уже 1 августа приступит к оформлению перехода в парижский клуб.

Форвард "Барселоны" Неймар уже в этот вторник, 1 августа, прибудет в Катар, где пройдёт медобследование для перехода в ПСЖ. Там же бразилец встретится с катарским бизнесменом Нассером Аль-Хеллаифи, который является президентом и генеральным директором французского клуба.

Напомним, что история с переходом Неймара из каталонского клуба в ПСЖ затянулась. Ранее руководство "Пари Сен-Жермена" поставило ультиматум футболисту: определиться с окончательным решением до конца этой недели.

Основной причиной ухода Неймара из каталонского клуба стали слава и популярность Лионеля Месси, которые затмевают остальных игроков, включая и его.