Исинбаева станет мамой во второй раз

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Исинбаева станет мамой во второй раз

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Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко 

О том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом беременна, сообщила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на своей странице в "Твиттере".

35-летняя выдающаяся спортсменка, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в скором времени вновь станет мамой. Об этом сообщила Тина Канделаки, ссылаясь на новость о рождении сына у российского гроссмейстера Сергея Карякина.

В последнее время выдающаяся легкоатлетка появляется на публике в широких платьях, скрывающих её фигуру.

Сама спортсменка пока не комментирует эту новость.

Напомним, что Исинбаева уже воспитывает четырёхлетнюю дочь Еву.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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