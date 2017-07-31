Исинбаева станет мамой во второй раз

35-летняя выдающаяся спортсменка, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в скором времени вновь станет мамой. Об этом сообщила Тина Канделаки, ссылаясь на новость о рождении сына у российского гроссмейстера Сергея Карякина.
Второго ждёт и Лена Исинбаева!!— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 июля 2017 г.
В последнее время выдающаяся легкоатлетка появляется на публике в широких платьях, скрывающих её фигуру.
Мощная поддержка! #ЦСКАСКА pic.twitter.com/V69jHmSKnR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 июля 2017 г.
Сама спортсменка пока не комментирует эту новость.
Напомним, что Исинбаева уже воспитывает четырёхлетнюю дочь Еву.
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