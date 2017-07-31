Исинбаева станет мамой во второй раз

О том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом беременна, сообщила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на своей странице в "Твиттере".

35-летняя выдающаяся спортсменка, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в скором времени вновь станет мамой. Об этом сообщила Тина Канделаки, ссылаясь на новость о рождении сына у российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Второго ждёт и Лена Исинбаева!! — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 июля 2017 г.

В последнее время выдающаяся легкоатлетка появляется на публике в широких платьях, скрывающих её фигуру.

Сама спортсменка пока не комментирует эту новость.

Напомним, что Исинбаева уже воспитывает четырёхлетнюю дочь Еву.