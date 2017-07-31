Какие они — девочки, сотворившие историю в баскетболе

Раиса Мусина
Позиция: центровой
Клуб: БК "Полковице" (Польша)
Город: Москва
Мария Вадеева
Позиция: центровой
Клуб: "Динамо" (Курск)
Город: Москва
Виктория Завьялова
Позиция: защитник
Клуб: УГМК (Екатеринбург)
Город: Снежинск
Дарья Курильчук
Позиция: защитник
Клуб: ЖБК "Спарта энд К" (Видное)
Город: Самара
Светлана Крамар
Позиция: защитник
Клуб: БК "Надежда-2" (Оренбургская обл.)
Город: Московская область
В общем, наши девочки лучшие по всем показателям и параметрам!
Напомним, что женская сборная России до 19 лет стала чемпионом мира, сделавшись первой командой, которой удалось обыграть команду США (86:82).
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