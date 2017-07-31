Какие они — девочки, сотворившие историю в баскетболе

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Какие они — девочки, сотворившие историю в баскетболе

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Фото: © instagram.com/haley_hudgens / musinka4 / maria_vadeeva

Лайф предлагает вам подборку главных красоток дня, которые в финале чемпионата мира U19 обыграли непобедимую сборную США.

Раиса Мусина

Позиция: центровой

Клуб: БК "Полковице" (Польша)

Город: Москва

Мария Вадеева

Позиция: центровой

Клуб: "Динамо" (Курск)

Город: Москва

Между нами космос и бесконечность❤️

Публикация от Maria Vadeeva (@maria_vadeeva)

Виктория Завьялова

Позиция: защитник

Клуб: УГМК (Екатеринбург)

Город: Снежинск

Наслаждаемся

Публикация от Виктория (@zavyalovav)

Дарья Курильчук

Позиция: защитник

Клуб: ЖБК "Спарта энд К" (Видное)

Город: Самара

Let's just be real.

Публикация от Dashka Кurilchuk (@haley_hudgens)

Светлана Крамар

Позиция: защитник

Клуб: БК "Надежда-2" (Оренбургская обл.)

Город: Московская область

Публикация от Светлана Крамар (@svetlana.kramar)

В общем, наши девочки лучшие по всем показателям и параметрам!

Напомним, что женская сборная России до 19 лет стала чемпионом мира, сделавшись первой командой, которой удалось обыграть команду США (86:82).

Автор:
КГ
Кира Громова
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