Какие они — девочки, сотворившие историю в баскетболе

Лайф предлагает вам подборку главных красоток дня, которые в финале чемпионата мира U19 обыграли непобедимую сборную США.

Раиса Мусина

Позиция: центровой

Клуб: БК "Полковице" (Польша)

Город: Москва

Публикация от Raisa Musina (@musinka4) Июл 2 2017 в 4:24 PDT

Мария Вадеева

Позиция: центровой

Клуб: "Динамо" (Курск)

Город: Москва

Между нами космос и бесконечность❤️ Публикация от Maria Vadeeva (@maria_vadeeva) Июл 19 2017 в 4:35 PDT

Виктория Завьялова

Позиция: защитник

Клуб: УГМК (Екатеринбург)

Город: Снежинск

Наслаждаемся Публикация от Виктория (@zavyalovav) Июн 8 2017 в 4:12 PDT

Дарья Курильчук

Позиция: защитник

Клуб: ЖБК "Спарта энд К" (Видное)

Город: Самара

Let's just be real. Публикация от Dashka Кurilchuk (@haley_hudgens) Июн 15 2017 в 11:17 PDT

Светлана Крамар

Позиция: защитник

Клуб: БК "Надежда-2" (Оренбургская обл.)

Город: Московская область

Публикация от Светлана Крамар (@svetlana.kramar) Авг 20 2016 в 6:33 PDT

В общем, наши девочки лучшие по всем показателям и параметрам!

Напомним, что женская сборная России до 19 лет стала чемпионом мира, сделавшись первой командой, которой удалось обыграть команду США (86:82).