Легенда НХЛ Марков до 40 лет будет играть в "Ак Барсе"

Казанская команда в своём "твиттере" объявила о заключении контракта с защитником Андреем Марковым.

38-летний ветеран будет выступать за клуб КХЛ два года.

До окончания сезона 2016/17 Марков играл в Национальной хоккейной лиге и был в ней одним из самых эффективных защитников. Воспитанник легендарной воскресенской школы хоккея отыграл 17 лет за "Монреаль" с 2000 года, провёл за клуб 990 матчей, в которых набрал 572 очка (119 + 453). Марков занимает шестое место по количеству проведённых игр в истории "Монреаля" и 18-е — по количеству очков.

Во время локаутов в НХЛ играл за "Динамо" (сезон 2004/05) и "Витязь" (2012/13). В 2008 году со сборной России стал чемпионом мира.

НХЛ проводила Маркова вот таким трогательным видео: