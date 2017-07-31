Фотогалерея: российские триумфаторы сверхуспешного ЧМ по водным видам спорта

За две недели в Будапеште спортсмены из России снова заставили поверить в наше плавание и прыжки в воду, в которых мы потерпели поражение на Олимпиаде в Рио.

В столице Венгрии россияне завоевали 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей — такого улова из воды наши не доставали практически никогда. Ровно столько же россияне надели на себя на ЧМ-2007 в Мельбурне. Таким образом, наши пловцы, прыгуны в воду, ватерполистки и синхронистки (и один синхронист) повторили результат лучшего в истории чемпионата. Правда, 10 лет назад комплектов наград разыгрывалось меньше. На прошлом — домашнем — турнире в Казани Россия также была третьей в общем зачёте, но с девятью золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.

Зато в этом году Россия не только собрала почти всё синхронное плавание (семь золотых слитков из восьми возможных), но и нанесла поражение китайским прыгунам в воду Цао Юаню и Си Сыи, а потом увенчала выступление потрясающими успехами в плавательном бассейне, где наши взяли три золота, три серебра и четыре бронзы. Такого выступления пловцов мы не видели с 1994 года, когда сицилийскую воду буквально заставлял гореть Александр Попов.

Итоговый медальный зачёт Чемпионата мира по водным видам спорта — 2017:

1. США — 21 золотая, 12 серебряных, 13 бронзовых медалей

2. Китай — 12, 12, 6

3. Россия — 11, 6, 8

4. Франция — 6, 1, 2

5. Великобритания — 5, 3, 3.

Наши золотые медалисты

4 золота — Светлана Колесниченко (синхронное плавание).

2 золота — Александра Пацкевич (синхронное плавание).

2 золота — Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирёва и Мария Шурочкина.

1 золото — Евгений Кузнецов, Илья Захаров (прыжки в воду).

1 золото — Михаела Каланча, Александр Мальцев (синхронное плавание).

1 золото — Антон Чупков.

1 золото — Евгений Рылов.

1 золото — Юлия Ефимова.