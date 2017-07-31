Роналду в суде: Всё это происходит потому, что я — Криштиану Роналду

Испанское издание AS сообщает, что сказал звёздный футболист на заседании суда по его делу об уклонении от уплаты налогов.

32-летний нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался от общения с прессой после выхода из здания суда. Однако испанским СМИ приводят диалог футболиста и судьи, который состоялся во время заседания.

— Если бы меня не звали Криштиану Роналду, то я бы сейчас не сидел здесь, — сказал нападающий.

— Нет, вы ошибаетесь, на вашем месте оказывается много анонимных людей. Вы подозреваетесь в финансовом преступлении, основанном на доказательствах, которые были предоставлены прокурором и по которым я обязан принять решение, — возразил судья.

— Нет, нет. Всё это происходит потому, что я Криштиану Роналду, — настоял на своём футболист.

Напомним, что Роналду был вызван в суд на дачу показаний по поводу обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму в размере около €15 млн с 2011 по 2014 год.