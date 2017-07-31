"Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч чемпионата России

Массимо Каррера по сравнению с прошлым матчем против "Уфы" (0:0) произвёл четыре изменения. Со стартового свистка будут играть защитник Андрей Ещенко, полузащитники Александр Самедов и Денис Глушаков, а также восстановившийся после травмы Луиз Адриану. Красно-белые выбрали схему с двумя нападающими.

Полный состав "Спартака" на матч: Ребров — Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров — Самедов, Глушаков, Фернанду, Промес — Зе Луиш, Луиз Адриану.

В составе гостей на поле впервые появится 22-летний защитник Алексей Грицаенко, перешедший в "Краснодар" из "Луч-Энергии". Игорь Шалимов выбрал для начала игры 11 следующих футболистов: Синицын — Петров, Мартынович, Гранквист, Грицаенко — Перейра, Газинский, Каборе — Классон, Вандерсон Масиэл, Жоаузинью.