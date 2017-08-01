Как Россия обыграла США в баскетбол
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Женский молодёжный чемпионат мира завершился победой сборной России. Новость, которая, скорее всего, пройдёт мимо неискушённого спортивного болельщика. Порадует остальных. Но абсолютно точно уже восхитила тех, кто в теме. В финале была обыграна сборная США. Для баскетбола это даже не сенсация. Это настоящее чудо.
Но что самое важное — победа досталась не благодаря тренерским ухищрениям или невероятной командной работе. Да простят меня девочки и тренерский штаб, победа досталась благодаря вдохновению наших суперзвёзд. Мария Вадеева и Раиса Мусина в четыре руки затащили нашу молодёжку на трон. Разумеется, баскетбол игра командная. Но не в этот раз. 59 очков и 39 подборов на двоих — цифры невероятные. Для финала чемпионата мира — космос. Ничего подобного планета не видела уже много-много лет. И уже сейчас финал молодёжного чемпионата мира называют лучшим в истории. Отчасти из-за того, что мы увидели доминирующих суперзвёзд не в звёздно-полосатой форме.
Мария Вадеева — это уже Майкл Джордан в юбке. Этой девушке только-только исполнилось 19. За плечами два взрослых чемпионата Европы. Пожалуй, последний раз что-то подобное показывал Арвидас Сабонис в сборной СССР. Дочь не звёздного, но добротного атакующего защитника ЦСКА Алексея Вадеева родилась с мячом и, не успев закончить школу, превзошла достижения отца. И ближайшие 10—15 лет с её именем будет связан весь российский баскетбол. Весной она выиграла Евролигу с "Динамо" (Курск) (прошу заметить, главный клубный турнир континента). Начала лето в статусе лидера взрослой сборной на чемпионате Европы. Увы, поражение в 1/8 и пропуск следующего ЧМ. И в конце июля уже в молодёжной сборной к золоту чемпионата мира добавила приз лучшего игрока турнира. Ничего подобного в истории замечено не было.
Раиса Мусина чуть скромнее по своим достижениям, но в расцвет времён "детей лимита" не побоялась, едва окончив школу, сменить уют скамейки запасных в российской Премьер-лиге на статус легионера в чемпионате Польши. Вадееву тренируют папа и старший брат. Мусину — сестра-одноклубница. И сейчас это самый грозный дуэт мирового баскетбола. Пока ещё потенциально, но уже вполне осязаемо. Невероятно волнительный момент. Особенно сейчас, когда сборная провалила три чемпионата Европы, пропустила Олимпиаду в Рио и едва не скатилась в разряд безликих середняков.
Девочки уже вошли в историю. И вписали не только себя. При правлении Андрея Кириленко на посту президента Российской федерации баскетбола эта победа первая. Не случайно наш главный баскетболист сидел в первом ряду на финальном матче. До этого золота Кириленко сильно уступал предшественникам по результатам. Сейчас ситуация исправляется. И это не только имиджевая победа. В то время когда мы пытаемся претендовать на проведение крупных турниров, золото молодёжки будет очень кстати. Возможно, даже сыграет роль при раздаче wild-card на взрослый ЧМ. Увы, по спортивному принципу попасть на мировое первенство не вышло.
Если хочешь быть великим, ты должен обыграть великих. В баскетболе нет ничего слаще победы над США. Отдельный факт: молодёжный ЧМ американки не проигрывают с 2005-го. Наши победили впервые в истории. Американцы доминируют в лучшей игре с мячом с того самого момента, когда этот вид спорта придумали. Именно по этой причине знаменитые "3 секунды" олимпийского Мюнхена называют "кражей века". Потому что в финале обыграли американцев. Хочешь войти в историю — обыграй американцев. Другого способа в этом виде спорта просто нет. Девочки справились. Мир ещё не перевернулся, но уже абсолютно точно — пошатнулся.
В каждом российском клубе первого эшелона есть американцы. В женском баскетболе и вовсе чуть ли не все звёзды из-за океана выступают в Российской премьер лиге. Демонстрируя свою мощь в наших клубах, а потом и на турнирах национальных команд. Но если в мужском баскетболе мы редко способны бросить вызов, то в женском на Россию вся надежда. Но всегда это сравнимо с чудом.
Именно чудо было в полуфинале олимпийского турнира в Барселоне. В 1992-м сборная СНГ обыграла американок и выиграла золото — последний подобный успех для российского баскетбола. Следующая победа случилась в 2006-м в полуфинале чемпионата мира. И тогда наши девушки сподобились на сенсацию. Американки на тот момент не проигрывали 12 лет (!!!) подряд. Правда, на финал с Бразилией сил уже не осталось.
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