Как Россия обыграла США в баскетбол

Журналист Никита Загдай специально для Лайфа — о том, кто и как ковал самую яркую победу в баскетболе за последние 10 лет.

Женский молодёжный чемпионат мира завершился победой сборной России. Новость, которая, скорее всего, пройдёт мимо неискушённого спортивного болельщика. Порадует остальных. Но абсолютно точно уже восхитила тех, кто в теме. В финале была обыграна сборная США. Для баскетбола это даже не сенсация. Это настоящее чудо.

Но что самое важное — победа досталась не благодаря тренерским ухищрениям или невероятной командной работе. Да простят меня девочки и тренерский штаб, победа досталась благодаря вдохновению наших суперзвёзд. Мария Вадеева и Раиса Мусина в четыре руки затащили нашу молодёжку на трон. Разумеется, баскетбол игра командная. Но не в этот раз. 59 очков и 39 подборов на двоих — цифры невероятные. Для финала чемпионата мира — космос. Ничего подобного планета не видела уже много-много лет. И уже сейчас финал молодёжного чемпионата мира называют лучшим в истории. Отчасти из-за того, что мы увидели доминирующих суперзвёзд не в звёздно-полосатой форме.

Мария Вадеева — это уже Майкл Джордан в юбке. Этой девушке только-только исполнилось 19. За плечами два взрослых чемпионата Европы. Пожалуй, последний раз что-то подобное показывал Арвидас Сабонис в сборной СССР. Дочь не звёздного, но добротного атакующего защитника ЦСКА Алексея Вадеева родилась с мячом и, не успев закончить школу, превзошла достижения отца. И ближайшие 10—15 лет с её именем будет связан весь российский баскетбол. Весной она выиграла Евролигу с "Динамо" (Курск) (прошу заметить, главный клубный турнир континента). Начала лето в статусе лидера взрослой сборной на чемпионате Европы. Увы, поражение в 1/8 и пропуск следующего ЧМ. И в конце июля уже в молодёжной сборной к золоту чемпионата мира добавила приз лучшего игрока турнира. Ничего подобного в истории замечено не было.

Раиса Мусина чуть скромнее по своим достижениям, но в расцвет времён "детей лимита" не побоялась, едва окончив школу, сменить уют скамейки запасных в российской Премьер-лиге на статус легионера в чемпионате Польши. Вадееву тренируют папа и старший брат. Мусину — сестра-одноклубница. И сейчас это самый грозный дуэт мирового баскетбола. Пока ещё потенциально, но уже вполне осязаемо. Невероятно волнительный момент. Особенно сейчас, когда сборная провалила три чемпионата Европы, пропустила Олимпиаду в Рио и едва не скатилась в разряд безликих середняков.

Девочки уже вошли в историю. И вписали не только себя. При правлении Андрея Кириленко на посту президента Российской федерации баскетбола эта победа первая. Не случайно наш главный баскетболист сидел в первом ряду на финальном матче. До этого золота Кириленко сильно уступал предшественникам по результатам. Сейчас ситуация исправляется. И это не только имиджевая победа. В то время когда мы пытаемся претендовать на проведение крупных турниров, золото молодёжки будет очень кстати. Возможно, даже сыграет роль при раздаче wild-card на взрослый ЧМ. Увы, по спортивному принципу попасть на мировое первенство не вышло.

Если хочешь быть великим, ты должен обыграть великих. В баскетболе нет ничего слаще победы над США. Отдельный факт: молодёжный ЧМ американки не проигрывают с 2005-го. Наши победили впервые в истории. Американцы доминируют в лучшей игре с мячом с того самого момента, когда этот вид спорта придумали. Именно по этой причине знаменитые "3 секунды" олимпийского Мюнхена называют "кражей века". Потому что в финале обыграли американцев. Хочешь войти в историю — обыграй американцев. Другого способа в этом виде спорта просто нет. Девочки справились. Мир ещё не перевернулся, но уже абсолютно точно — пошатнулся.

В каждом российском клубе первого эшелона есть американцы. В женском баскетболе и вовсе чуть ли не все звёзды из-за океана выступают в Российской премьер лиге. Демонстрируя свою мощь в наших клубах, а потом и на турнирах национальных команд. Но если в мужском баскетболе мы редко способны бросить вызов, то в женском на Россию вся надежда. Но всегда это сравнимо с чудом.

Именно чудо было в полуфинале олимпийского турнира в Барселоне. В 1992-м сборная СНГ обыграла американок и выиграла золото — последний подобный успех для российского баскетбола. Следующая победа случилась в 2006-м в полуфинале чемпионата мира. И тогда наши девушки сподобились на сенсацию. Американки на тот момент не проигрывали 12 лет (!!!) подряд. Правда, на финал с Бразилией сил уже не осталось.