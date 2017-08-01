Глушаков: Если бы не Синицын, мы забили бы намного больше голов

Капитан московского "Спартака" в разговоре с "Чемпионатом" подвёл итог матча против "Краснодара", завершившегося со счётом 2:0.

— Это был непростой матч, — отметил Денис Глушаков. — Давило, что после двух ничьих дальше очки уже терять было нельзя. Иначе конкуренты оторвались бы очень далеко. Думаю, все видели, как мы хотели победить и сколько моментов создали на поле. Должны были вообще забивать и раньше, и больше чем два мяча. Синицын отлично сыграл. Если бы не он — и я, и мы все забили бы намного больше.

Также 30-летний игрок сборной России прокомментировал своё непродление контракта.

— Контракт пока не продлён, переговоры продолжаются, но я обещаю, что это никак не скажется на игре. "Спартак" — моя родная команда. Я не имею права её подвести или отнестись к игре и капитанским обязанностям несерьёзно, — заключил Глушаков.

Напомним, что подопечные Массимо Карреры на домашнем стадионе одержали первую победу в сезоне, обыграв "Краснодар" со счётом 2:0.