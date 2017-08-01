Экс-игрок "Зенита" Витсель: Дзюба был на первой полосе в китайской газете

28-летний полузащитник сборной Бельгии и китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" дал интервью 8news, в котором рассказал о петербургской команде.

— Я до сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. Вообще, в Санкт-Петербурге у меня есть друзья, — отметил Аксель Витсель. — Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: "Тьянцзинь" хочет купить Дзюбу". Он был на первой полосе!

Также Витсель рассказал и о экс-тренере "Зенита" Мирче Луческу.

— Ему всегда было плевать на имя футболиста. Например, Шатов в России — суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на скамейку, — признался хавбек.

Напомним, что Витсель с 2012 по 2016 года выступал за петербургский "Зенит". За это время он провёл 174 игры и забил 22 гола. С сине-бело-голубыми бельгиец выиграл чемпионат России (2014/15), стал обладателем Кубка России (2015/16) и двухкратным обладателем Суперкубка России (2015, 2016).