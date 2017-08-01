Экс-игроку "Спартака" тренер объявил о его уходе из команды по WhatsApp

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Экс-игроку "Спартака" тренер объявил о его уходе из команды по WhatsApp

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Тино Коста в "Спартаке", 2014 год. 

Фото © РИА Новости/Александр Вильф

32-летний аргентинский полузащитник "Сан-Лоренсо" Тино Коста рассказал, как покинул клуб после аудиосообщения от Диего Агирре.

— Я хочу попрощаться с болельщиками. Мне грустно, потому что я был очень счастлив играть за "Сан-Лоренсо", который люблю с детства. Тренер сообщил о расставании со мной в аудиосообщении по WhatsApp. Могу сказать одно: этот человек никогда не уважал меня и, к сожалению, не уважает клуб. Я думал о публикации этого аудио, но это так унизительно, поэтому передумал, — цитирует слова футболиста TyC Sport.

Напомним, что Коста выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2016 год.

Автор:
КГ
Кира Громова
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