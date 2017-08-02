Проснулись знаменитыми. Новоиспечённые чемпионки мира U19 о том, как это было

Лайф пообщался с баскетболистками Раисой Мусиной, Олесей Сафоновой и Викторией Завьяловой, которые обыграли непобедимую сборную США и тем самым вошли в историю.

Раиса Мусина

1️⃣4️⃣days before #worldchampionship#U19Готовимся! Публикация от Raisa Musina (@musinka4) Июл 7 2017 в 5:57 PDT

— До сих пор не верится в победу. Россия всё-таки доказала, что она лучшая и может быть на пьедестале, — призналась Раиса в разговоре с Лайфом. — Мои родители переживали сильно. Они присутствовали на матче. Также были мои племянники. Помню, когда был штрафной, который била американка и я стояла, а мои глаза падали прямо на моих племянников. Они настолько сильно кричали, чтобы она не забила! В такие моменты переполняют эмоции и хочется выиграть, чтобы им было приятно. После победы у родителей на глазах были слёзы радости. Они тоже до сих пор не верят, что это всё в реальности, но очень рады за нас.

— А ты или кто-то из девочек плакал?

— Помню только тот момент, когда раздалась сирена и все девочки, сидящие на лавке, выбежали на площадку, все начали обниматься. Когда пересматривала видео, было заметно, что некоторые плакали. Конечно, это были слёзы радости. Хотя у кого-то была чуть ли не истерика. По-разному реагировали.

— Трудно было выходить на площадку против такой команды, как США?

— Конечно, перед стартом присутствовало волнение. Ведь это финал. У нас в команде было трое игроков, которые два года назад проиграли в финале им. Наверное, ещё была спортивная злость. Хотелось отомстить и взять реванш. Но всё волнение ушло с первых минут, когда мы уже вышли на площадку. В раздевалке тренер говорил только хорошие слова, мотивировал нас. Мы даже сделали такой плакат, где писали, за кого будем биться в финале.

— Что ты написала на этом плакате?

— Я писала что-то наподобие "мы одна команда, мы едины и непобедимы". У нас одна команда и одна цель. Мы бились за родных, за семью и за близких.

— Сейчас у кого этот плакат?

— Он остался у тренера. Сказал, что будет хранить его долгие годы. Ведь теперь это такая память! Ещё посмеялся, что потом нам его продаст! (Смеётся.)

— Какие теперь ближайшие планы?

— Пока у нас отдых. Предсезонный сбор у всех начинается по-разному. Лично у меня — в конце августа. Времени много. Нужно немного передохнуть, а потом опять начнём тренироваться.

— Расскажи про Польшу, где ты играла в прошлом сезоне!

— Мне там очень понравилось! Было немного легче, потому что у меня сестра живёт в Польше. Но, конечно, мне приходилось быть ответственнее. Жила одна, вокруг незнакомые люди и язык, которого ты не понимаешь. Нужно было всё это преодолеть. Но мне было достаточно месяца, чтобы привыкнуть к этой обстановке. Люди там все добрые и открытые. Я бы ещё вернулась и поиграла бы с ними.

— Многие говорят, что поляки не любят русских... Ни с чем подобным не столкнулась там?

— Мне все так говорили, когда я туда поехала! (Смеётся.) Но, когда я рассказываю, как ко мне хорошо там относились и какие условия создали, все очень сильно удивляются. Я жила в маленьком таком городке, туда приезжала и моя семья, которую все были рады видеть. Не знаю, как в больших городах, но в моём городе была тёплая, домашняя обстановка.

Олеся Сафонова

#fibau19 Публикация от Olesya Safonova (@safonovaolesya_11) Июл 21 2017 в 10:32 PDT

— Я сейчас испытываю просто непередаваемые эмоции и до конца ещё не осознаю факта, что мы — чемпионки мира, — заметила Олеся. — Но я не сомневалась нисколько в своей команде и в наших силах.

— Помнишь, кто вас поздравил первым?

— На нашей финальной игре присутствовал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Он и поздравил нас первым. И, конечно, наш тренерский штаб, который на протяжении всего турнира был рядом.

— Психологически сложно было выходить играть против американок, которые до этого не проигрывали?

— Страха как такового перед командой США не было. Однако внутри было приятное чувство, от которого хотелось рвать и метать. У нас было большое желание победить и доказать всем, что Россия — сильная держава!

— Уже пришло осознание того, что вы сотворили историю?

— Если честно, то слишком мало времени ещё прошло. Я не осознаю до конца, что мы выиграли. Ведь для меня этот чемпионат был первым, в ходе которого я встретилась с таким сильными соперниками.

— Какой была первая мысль, когда прозвучала сирена?

— Были невероятные чувства и непередаваемые эмоции! Я понимаю, что не зря мы прошли через такие тяжёлые и сильные сборы. Это всё пошло нам только на пользу и привело к такой большой и красивой победе.

— Кому ты посвятила эту победу?

— Эту победу я посвящаю очень многим. В первую очередь она для нашей большой страны, для моих любимых родителей, для всей команды, для преданных болельщиков и лично для себя.

— В этом сезоне ты выиграла пять титулов: Суперлигу-2, ДЮБЛ, Суперлигу-1, Балтийскую лигу и вот чемпионат мира. Это же нереально!

— Да, это мой год! (Смеётся.)

— Расскажи, а почему ты из многих видов спорта выбрала именно баскетбол?

— С детства я занималась различными видами спорта, но везде тянулась за своей старшей сестрой Кристиной. Она тоже баскетболистка и играла в этом году за сборную России до 20 лет. Помню, её пригласили на просмотровые тренировки в училище олимпийского резерва им А.Я. Гомельского. Я пришла с ней, и меня заинтересовал этот вид спорта. Так я на нём и остановилась. А было это в девять лет.

— Чем ты любишь заниматься помимо спорта?

— Честно говоря, у меня не так много времени остаётся на личное, но при возможности я провожу время с друзьями и родными. Мы с ними посещаем театры, кино. А ещё я люблю вкусно покушать! В Курске, где я играю, есть место, куда я хожу с большим удовольствием.

— Какая твоя мечта в баскетболе?

— Я мечтаю играть на высшем уровне, и с этого сезона мне предстоит попробовать себя в новом турнире. Мечтаю попасть в главную команду страны, выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Хочу попасть на Олимпиаду и выиграть золото. Это то, что касается спортивной стороны. Но самое важное для меня — иметь свою большую и любящую семью. Ведь это самое главное в нашей жизни!

Виктория Завьялова

Вылетаем на ЧМ #nationalteam #russiaU19 Публикация от Виктория (@zavyalovav) Июл 19 2017 в 10:03 PDT

— До сих пор не верю, что мы это сделали, и не знаю, когда придёт осознание того, что мы — чемпионки мира, — рассказала Виктория. — Было трудно, но мы это сделали! Были одной командой и победили США. Тренер несколько раз нам сказал: "Девочки, это уже история". Ещё и телефон просто разрывался от сообщений. До сих пор не всем ответила.

— Что сказали родители после победы?

— Мама всегда переживает, когда смотрит мои игры. Созвонившись с ней, она сказала, что даже не могла смотреть видеотрансляцию, следила только за счётом. Слишком нервно это было.

— Помнишь, какие эмоции были по окончании игры?

— Эти эмоции не описать словами. Я на всю жизнь запомню это чувство! Я ревела от счастья, прыгала и обнимала девчонок!

— Почему ты связала свою жизнь с баскетболом?

— Моя старшая сестра привела меня именно в этот спорт. Как говорится, выбирать не пришлось. Занимаюсь уже семь лет.

— Выиграть чемпионат мира было заветной мечтой?

— Да, я мечтала стать чемпионкой мира. Следующая моя мечта — Олимпийские игры.

Напомним, что женская сборная России до 19 лет стала чемпионом мира, сделавшись первой командой, которой удалось обыграть команду США (86:82).