Выдающийся тренер по гандболу Лавров погиб в ДТП за день до своего юбилея

Заслуженный тренер России попал в автомобильную аварию 31 июля на трассе Лабинск — Майкоп.

Как стало известно, Виктор Лавров находился за рулём автомобиля, на котором вместе со спортивным директором гандбольного клуба "Динамо-Виктор" Аркадием Халявским и их общим другом направлялся в Краснодарский край на празднование юбилея. 1 августа Лаврову исполнилось бы 75 лет.

По данным ряда СМИ, их машина столкнулась с КамАЗом. В результате от полученных травм Лавров скончался на месте. Халявский получил травму головы, но ему госпитализация не потребовалась. Третий пассажир выжил, но находится в реанимации.

Напомним, что Лавров был одним из основателей клуба "Динамо-Виктор" (Ставрополь), работал главным тренером сборной России по пляжному гандболу. 27 лет возглавлял ДЮСШ олимпийского резерва в Ставрополе.

Воспитал десятки спортсменов, которые выступают в основной молодёжной и юношеской сборных России по гандболу. Являлся тренером своего сына Игоря, которого сделал олимпийским чемпионом.