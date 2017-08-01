Два игрока из команды — соперницы "Зенита" по Лиге Европы потерялись в Турции

Инцидент произошёл в стамбульском аэропорту, где футбольный клуб "Бней Иегуда" делал пересадку по пути в Санкт-Петербург.

Перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где "Зенит" дома сыграет против израильской команды "Бней Иегуда", два защитника из команды-соперницы потерялись в аэропорту в Стамбуле. Команда делала пересадку в аэропорту в крупном турецком городе, и, как сообщает "Спорт-экспресс", футболисты потерялись среди магазинов и вовремя не вышли на посадку.

В ближайшее время будет решено, как игроки доберутся до России. Не исключено, что футболистам придётся переночевать в здании аэропорта и прилететь в Санкт-Петербург только завтра. Покидать пределы аэропорта игрокам запрещено из-за мер безопасности.

Напомним, что ответный матч "Зенит" — "Бней Иегуда" состоится 3 августа в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Первая встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.