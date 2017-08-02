"Спартак" в скором времени усилится футболистом "Челси"

В столицу Италии также прилетел главный доктор "Спартака" Михаил Вартапетов.
Пашалич успешно прошёл медобследование в Villa Stuart.— Андрей Меркин (@wasy_invalid) 2 августа 2017 г.
Вылетели в Москву вместе с доктором Вартапетовым. pic.twitter.com/7g7zS5iI9h
Вероятно, Пашалич уже завтра будет заявлен как игрок московского клуба, условия контракта с футболистом уже оговорены. Он будет арендован у "Челси" до конца сезона 2017/18 и сможет дебютировать за новую команду уже в матче четвёртого тура чемпионата России против "Зенита" 6 августа.
В прошлом сезоне 22-летний полузащитник выступал на правах аренды за "Милан", сыграв в чемпионате Италии 24 матча и забив пять голов.
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