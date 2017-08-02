"Спартак" в скором времени усилится футболистом "Челси"

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"Спартак" в скором времени усилится футболистом "Челси"

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Фото: Twitter/Fratria

Как сообщили итальянские СМИ, хорватский полузащитник лондонцев Марио Пашалич успешно прошёл медобследование в римской клинике Villa Stuart в преддверии перехода в стан красно-белых.

В столицу Италии также прилетел главный доктор "Спартака" Михаил Вартапетов.

Вероятно, Пашалич уже завтра будет заявлен как игрок московского клуба, условия контракта с футболистом уже оговорены. Он будет арендован у "Челси" до конца сезона 2017/18 и сможет дебютировать за новую команду уже в матче четвёртого тура чемпионата России против "Зенита" 6 августа.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник выступал на правах аренды за "Милан", сыграв в чемпионате Италии 24 матча и забив пять голов.

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