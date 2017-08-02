"Спартак" в скором времени усилится футболистом "Челси"

Как сообщили итальянские СМИ, хорватский полузащитник лондонцев Марио Пашалич успешно прошёл медобследование в римской клинике Villa Stuart в преддверии перехода в стан красно-белых.

В столицу Италии также прилетел главный доктор "Спартака" Михаил Вартапетов.

Пашалич успешно прошёл медобследование в Villa Stuart.

Вылетели в Москву вместе с доктором Вартапетовым. pic.twitter.com/7g7zS5iI9h — Андрей Меркин (@wasy_invalid) 2 августа 2017 г.

Вероятно, Пашалич уже завтра будет заявлен как игрок московского клуба, условия контракта с футболистом уже оговорены. Он будет арендован у "Челси" до конца сезона 2017/18 и сможет дебютировать за новую команду уже в матче четвёртого тура чемпионата России против "Зенита" 6 августа.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник выступал на правах аренды за "Милан", сыграв в чемпионате Италии 24 матча и забив пять голов.