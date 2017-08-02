"Челси" пожелал удачи Пашаличу после официального перехода в "Спартак"

Официальный сайт красно-белых сообщил об аренде полузащитника до 30 июня 2018 года.

Контракт был подписан сегодня в Риме.

Сегодня в Риме Пашалич поставил две подписи: под контрактом со «Спартаком» и для наших болельщиков! Подробности: https://t.co/pwRdSYiNKm pic.twitter.com/N0AzoIUye8 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 августа 2017 г.

До этого 22-летний хорват играл за "Хайдук", в составе которого стал обладателем кубка страны в 2013 году. После этого футболист перешёл в "Челси", однако за "аристократов" официальных матчей так и не сыграл. Зато играл в аренде за испанский "Эльче" и французский "Монако", а в сезоне 2016/17 выступал за "Милан", в котором в 27 матчах забил пять голов и выиграл Суперкубок Италии — 2016.

"Челси" в официальном "твиттере" поздравил Пашалича и пожелал хорвату удачи в "Спартаке".

Congratulations and good luck at Spartak Moscow, Mario! https://t.co/eZ2D81Shr1 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 августа 2017 г.

Уже 6 августа Пашалич может выйти в футболке "Спартака" на принципиальнейший матч с "Зенитом".

До этого единственным приобретением команды Массимо Карреры в межсезонье был сербский защитник Марко Петкович из "Црвены Звезды".