"Челси" пожелал удачи Пашаличу после официального перехода в "Спартак"

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"Челси" пожелал удачи Пашаличу после официального перехода в "Спартак"

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Фото: Twitter/official_fcsm

Официальный сайт красно-белых сообщил об аренде полузащитника до 30 июня 2018 года.

Контракт был подписан сегодня в Риме.

До этого 22-летний хорват играл за "Хайдук", в составе которого стал обладателем кубка страны в 2013 году. После этого футболист перешёл в "Челси", однако за "аристократов" официальных матчей так и не сыграл. Зато играл в аренде за испанский "Эльче" и французский "Монако", а в сезоне 2016/17 выступал за "Милан", в котором в 27 матчах забил пять голов и выиграл Суперкубок Италии — 2016.

"Челси" в официальном "твиттере" поздравил Пашалича и пожелал хорвату удачи в "Спартаке".

Уже 6 августа Пашалич может выйти в футболке "Спартака" на принципиальнейший матч с "Зенитом".

До этого единственным приобретением команды Массимо Карреры в межсезонье был сербский защитник Марко Петкович из "Црвены Звезды".

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