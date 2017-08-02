Футболист БАТЭ забил головой с 25 метров в матче Лиги чемпионов — видео

Белорусам удалась быстрая контратака — нападающий Михаил Гордейчук вынес мяч на несколько десятков метров и в итоге стал автором голевой передачи. Вратарь чешских чемпионов Ян Лаштувка предпринял забег, схожий с выходом Игоря Акинфеева в матче Кубка конфедераций против Мексики, но к мячу не успел.
В конце первого тайма пражане ответили своим голом, причём автором результативной передачи стал экс-полузащитник "Зенита" Мигел Данни.
БАТЭ, бывший клуб тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, проиграл первый матч в Праге — 0:1.
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