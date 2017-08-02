Малая кровь в День ВДВ. ЦСКА вышел в последний раунд отбора Лиги чемпионов

В домашнем матче против АЕКа армейцы без проблем отстояли добытое в Афинах преимущество — 1:0.

Перед ответным матчем тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в очередной раз спрашивали о короткой скамейке и ротации. "В ротации не вижу смысла", — отвечал белорусский специалист, отмечая, что играет команда не на третий день, а на четвёртый.

Откровенно говоря, ротация оказалась не нужна и потому, что ЦСКА объективно повезло с соперником в третьем отборочном раунде. В первой игре греки еле двигались из-за жары, а в Москве и вовсе остались в одиночестве — ни один (!) болельщик в Россию за тремя буквами (имеется в виду АЕК, конечно) не поехал. А телевидение Греции показывать матч также не взялось.

По-видимому, абсолютно уверены в победе были и российские фанаты. Тем более что здесь 2 августа есть своё трёхбуквенное сочетание, вызывающее куда больший интерес, чем футбол, — ВДВ. И сегодня именно фанат ЦСКА, некий Колобок Ярославкин (в миру Александр Орлов), сделал день своим ударом по лицу журналисту НТВ. Может быть, все ушли гулять в парк Горького. Может быть, уехали на дачи — так раньше любили оправдывать низкую посещаемость в РФПЛ. А может быть, помешали жара и пробки, но сегодня трибуны на матче Лиги чемпионов были заполнены лишь на треть.

В итоге ЦСКА вышел на матч действительно сильнейшим составом, но рвать жилы не стал. Скорее, с интересом следил за тем, способны ли греки хотя бы на подобие камбэка.

АЕК честно пытался, но Гончаренко за годы работы в БАТЭ, а потом и в чемпионате России, возможно, как никто другой научился играть своими командами "на ноль", неумолимый и такой крепкий, что командам уровня АЕКа расколоть его просто не под силу.

Первый тайм прошёл почти без моментов — запомнилось только несколько стыков и взаимных ударов по ногам, которыми периодически обменивались россияне и греки.

Во втором тайме ЦСКА совсем снизил обороты, и АЕК даже начал подбираться к голу. На 63-й минуте с подъёма пробил Якоб Юханссон — и Игорь Акинфеев еле вытащил мяч из угла. После этого греки предприняли попытку заработать пенальти, но судья после контакта Петроса Манталоса и Акинфеева свистеть не стал.

Гончаренко моментально вмешался, выпустив свежих Аарона Оланаре и Бибраса Натхо. 29-летний израильтянин оказался мегаэффективен — и уже первым касанием отличился. После углового (кстати, оба гола в Афинах ЦСКА тоже забил с корнеров) Натхо с полуметра ткнул мяч в ворота. Сквозь лес ног он всё-таки заполз в ворота, хотя и был тут же вынут обратно вратарём АЕКа.

Счёт мог быть и крупнее, но судейская бригада не засчитала гол Марио Фернандеса, высмотрев почему-то на месте его груди руку и зафиксировав нарушение правил. 1:0 — победа подопечных Гончаренко малой кровью.

Теперь успех ЦСКА в борьбе за участие в главном клубном турнире Старого Света зависит от того, кто выйдет в последний раунд отбора. Если красно-синие станут сеяными — москвичам могут достаться швейцарские "Янг Бойз" или, к примеру, пльзеньская "Виктория" со скамейками запасных в виде банок пива. Если несеяными — следует ждать "Севилью" или "Наполи".

Полный состав участников раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определится сегодня ночью.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

ЦСКА — АЕК — 1:0 (0:0)

Гол: Натхо, 73.