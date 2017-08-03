Сборная России сыграет товарищескую игру с "Динамо"

Матч состоится в рамках учебно-тренировочного сбора в Новогорске, который запланирован на 28 августа — 3 сентября.

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) сообщил, что сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве, на базе в Новогорске. Международных товарищеских встреч не будет из-за выступлений многих национальных команд в отборочных раундах на чемпионат мира — 2018. Со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, подопечные Станислава Черчесова играть не планируют. Однако 3 сентября на "Арене Химки" состоится контрольная встреча против московского "Динамо".

— На этот сбор мы планируем пригласить в своём большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме, — заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. — Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь — с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствуют интересам сборной России на данном этапе, — приводит слова 53-летнего специалиста сайт РФС.

Также отмечается, что в октябре и ноябре наша национальная команда встретится с другими сборными. О соперниках будет сообщено дополнительно.