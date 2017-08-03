Кличко: Надеюсь, моя следующая карьера будет такой же успешной

Известный украинский боксёр Владимир Кличко опубликовал на своей официальной странице на "Ютубе" видеоролик, в котором рассказал о завершении профессиональной карьеры.

— 27 лет назад я сделал свой лучший выбор. Выбрал профессию, которая стала моей жизнью, — отметил 41-летний Кличко. — Я начал своё путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир в буквальном смысле этого слова. Мало таких стран на Земле, где я не бывал. Я выучил иностранные языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности. Я помогал нуждающимся, стал мотиватором, отельером, тренером, менеджером, промоутером, финансистом. Стал таким человеком, которым стремился быть.

— Пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая, — сказал известный боксёр.

Напомним, ранее было объявлено, что 41-летний Кличко завершает карьеру.

Кличко — боксёр-профессионал в тяжёлой весовой категории. Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO, IBF, IBO, WBA, а также по версии авторитетного журнала The Ring. Чемпион Европы по версии EBU, чемпион Северной Америки по версии NABF в тяжёлом весе.