ФК "Кубань" проиграл дело в суде хавбеку "Спартака" Ивелину Попову

В долгоиграющей судебной истории между болгарским футболистом "Спартака" и его предыдущим клубом, кажется, наступила развязка.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката 29-летнего хавбека "Спартака" Ивелина Попова Сергея Пронкина, Арбитражный суд Краснодарского края отклонил требования акционеров ФК "Кубань" и самого клуба о недействительности приложения к соглашению о расторжении трудового договора с футболистом, которое предусматривало выплату компенсации в пользу игрока в связи с увольнением.

— По прошествии двух лет, суд первой инстанции снова подтвердил правоту футболиста в таком, как оказалось, трудном, для Фемиды споре. Таким образом, суд в очередной раз подтвердил, что компенсационная выплата в пользу игрока при досрочном расторжении трудового договора законна, — приводят слова Пронкина ТАСС.

Напомним, что Попов выступал в "Кубани" с 2012 по 2015 год. К соглашению о расторжении контракта между клубом и футболистом было подписано ещё и приложение N1, которое гласит, что ФК "Кубань" обязуется перечислить футболисту единовременную выплату в размере €600 тысяч до 15 июля 2015 года. Выплата эта не была осуществлена, что и стало предметом спора.