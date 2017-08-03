Кафельников: Доча, давай искать выход вместе

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Кафельников: Доча, давай искать выход вместе

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович 

Известный в прошлом теннисист через страницу в "Твиттере" обратился к своей дочери Алесе.

— Доча, мы оба ответственны за то, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход вместе.Что бы ни было, i love you forever (Я люблю тебя навсегда. — Прим. Лайфа), — написал Евгений Кафельников.

Напомним, ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова страдает наркотической зависимостью.

Экс-теннисист даже написал странные сообщения в своих соцсетях, которые потом прокомментировал Лайфу.

Автор:
КГ
Кира Громова
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