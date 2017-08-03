Кафельников: Доча, давай искать выход вместе

Известный в прошлом теннисист через страницу в "Твиттере" обратился к своей дочери Алесе.

— Доча, мы оба ответственны за то, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход вместе.Что бы ни было, i love you forever (Я люблю тебя навсегда. — Прим. Лайфа), — написал Евгений Кафельников.

Доча!Мы оба ответственные в том,что происходит сейчас.Я-переживаю не меньше тебя.Давай искать выход месте.Чтобы не было,i love you forever❤️ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 3 августа 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова страдает наркотической зависимостью.

Экс-теннисист даже написал странные сообщения в своих соцсетях, которые потом прокомментировал Лайфу.