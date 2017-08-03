Конгресс ИААФ продлил дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) проголосовала за продление отстранения ВФЛА, пишет ресурс Insidethegames. За решение проголосовали 166 членов конгресса, против — 21.
Напомним, что ВФЛА была дисквалифицирована в 2015 году после расследования допингового скандала. На стартующем завтра чемпионате мира в Лондоне выступят 19 россиян, которые получили персональные разрешения от ИААФ и будут соревноваться под нейтральным флагом. Ранее сообщалось, что им запрещено исполнять гимн России и носить символику страны на стадионах и в официальных гостиницах чемпионата.
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