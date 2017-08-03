"Зенит" — "Бней Иегуда". Лодыгин возвращается в ворота

Российский клуб объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против израильской "Бней Йегуды". С первых минут на поле "Арены-Санкт-Петербург" выйдут Юрий Лодыгин и Артём Дзюба.
Полностью состав команды Роберто Манчини выглядит следующим образом:
Лодыгин — Нету, Анюков, Терентьев — Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа, Жирков, Жулиано — Полоз, Дзюба.
Добавим, что на встрече ожидается практически полный стадион: по последней информации, на игру реализовано 52 тысячи билетов.
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