Отскочили. "Зенит" проиграл "Бней-Иегуде" в ЛЕ, но вышел в следующий круг

В первом еврокубковом матче на "Арене Санкт-Петербург" сине-бело-голубые уступили скромному израильскому клубу (0:1), но вышли в последний раунд квалификации Лиги Европы.

В матче против загадочной израильской команды сеньор Манчини выпустил полурезервный состав: впервые с прошлого сезона в воротах появился Юрий Лодыгин, на фланге — Денис Терентьев, а в атаке задание тренера о 35 голах на сезон (на пару с Кокориным) вышел выполнять Дзюба. Сам Александр остался в запасе.

Такой экспериментальный состав, хотя наверняка и предполагался итальянцем задолго до матча, страдал от несыгранности. "Зенит", хотя и контролировал мяч, но толковую атаку провести никак не мог: не хватало то последнего паса, то последнего удара.

Впрочем, пока не мог забить "Бней-Иегуда", голы "Зенита" нужны были разве что России для продолжения победной поступи в таблице коэффициентов УЕФА.

Первый тайм по антизрелищности легко поспорил бы со вчерашним в игре ЦСКА — АЕК. С той лишь разницей, что на "Арене Санкт-Петербург" было очень громко: на полную работали почти 46 тысяч глоток. Сегодня был установлен рекорд посещаемости "Зенита" в российской истории.

Но на 67-й минуте гол израильтян всё же случился — со второго удара в створ. На левом фланге самый активный игрок матча Мавис Тчибота обыграл Александра Анюкова, прострелил в полупустой центр штрафной Лодыгина — и нашёл ногу Альмога Буцагло. Показательна была реакция тренера "Бней-Иегуды": он, наверное, единственный не радовался успеху, а погнал окрылённых надеждой к центральному кругу. Действительно, кому, как не израильтянам, воплощать в жизнь историю Давида, победившего Голиафа, хотя фора там была побольше, чем 2:0.

Уже на 79-й минуте на глазах у приходившего в бешенство Манчини Тчибота едва не отыграл отставание в два мяча, но после выхода один на один удар конголезца в упор взял Лодыгин.

В итоге самый звёздный клуб России всё же удержался от поражения 0:2 клубу, чья суммарная трансферная стоимость составляет всего 4,4 млн евро, хотя и пережил несколько нервозных минут в концовке встречи.

Так или иначе, результат не пахнет. "Зенит" в раунде плей-офф Лиги Европы, последнем перед групповым этапом. А запас прочности, чтобы спокойно побеждать команды ниже классом вторым составом, Роберто Манчини ещё предстоит нарабатывать.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд

"Зенит" — "Бней-Иегуда" — 0:1 (0:0)

Гол: Буцагло, 67.