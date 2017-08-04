В 20 тысяч раз за 100 лет. Как увеличивалась с годами сумма трансферов в футболе

Осуществление 222-миллионной сделки между ПСЖ и "Барселоной" по переходу Неймара — историческое событие.

Сумма, которую уплатил парижский клуб (формально сам Неймар и его представители), никогда за всю историю футбольного рынка не фигурировала даже на уровне слухов и предположений. Неймар стоил "Пари Сен-Жермен" 222 миллиона евро, а, по последним расчётам, зарплата бразильца составит около 3500 евро в час, или 30 миллионов евро в год.

Первый трансфер в истории футбола был зарегистрирован в 1893 году. Тогда шотландец Уилли Гроувз перешёл из "Вест Бромвича" в "Астон Виллу" за 100 фунтов стерлингов (по нынешнему курсу около 13 тысяч долларов). Времена тогда были суровые — Гроувз умер в возрасте 39 лет от нищеты. Неизвестно, выжил бы тогда Неймар.

Долгие десятилетия суммы росли постепенно, а все рекордные переходы фиксировались в Англии. Лишь в 1932 году гегемонию британцев на рынке прервали аргентинцы: футболист Бернабе Феррейра перешёл из "Тигре" в легендарный "Ривер Плейт", если продолжать считать в фунтах, за 23 тысячи, сразу вдвое превзойдя предыдущий рекорд. С учётом инфляции это около 1,9 млн нынешних долларов.

Рекорд Феррейры держался 17 лет — во время войны было не до переходов. Однако затем скорость установления рекордов увеличилась.

В 1954 году происходит межконтинентальный трансфер: уругваец Хуан Скьяффино переходит из "Пеньяроля" в "Милан" за 72 тысячи фунтов, или 2,35 млн долларов в современном эквиваленте.

Автором следующего резкого скачка в 1980-е становится Диего Марадона. В 1982 году он сначала за 3 млн фунтов (12,65 млн долларов) покидает "Бока Хуниорс" и улетает в "Барселону", а уже через 2 года бьёт свой же рекорд — "Наполи" покупает аргентинца за 5 млн фунтов, или 19,2 млн долларов 2017 года. Подумать только — сейчас за эти деньги сватают Фёдора Смолова из "Краснодара" в "Спартак"!

90-е — настоящий бум трансферного рынка и вал рекордов. Роналдо из ПСВ "Барселона" берёт уже за 13,2 млн фунтов, или почти 30 млн долларов, а через год продаёт в "Интер" за 42 миллиона американской валюты.

Последние 5 рекордов можно озвучить поимённо:

2000 год. Луиш Фигу, "Барселона" → "Реал" (!) — €62 млн/$74 млн

2001 год. Зинедин Зидан, "Ювентус" → "Реал" — €77,5 млн/$92 млн

2009 год. Криштиану Роналду, "Манчестер Юнайтед" → "Реал" — €94 млн/$128 млн

2013 год. Гарет Бэйл, "Тоттенхэм" → "Реал" — €101 млн/$117,5 млн

2016 год. Поль Погба, "Ювентус" → "Манчестер Юнайтед" — €105 млн/$115,6 млн

Новый рекорд — у Неймара. Любопытно, что в топ-6 самых дорогих трансферов в истории уже два перехода этого 25-летнего футболиста.

Самые дорогие трансферы в истории футбола:

1. Неймар, Барселона → ПСЖ, €222 млн

2. Поль Погба, Ювентус → Манчестер Юнайтед, €105 млн

3. Гарет Бэйл, Тоттенхэм → Реал, €101 млн

4. Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед → Реал, €94 млн

5. Гонсало Игуаин, Наполи → Ювентус, €90 млн

6. Неймар, Сантос → Барселона, €88,2 млн

К чему он приведёт и будет ли успешным для ПСЖ и самого бразильца — неизвестно. Однако даже обычное произнесение вслух суммы, которую отдал французский клуб за спортсмена, заставляет задуматься. Она вполне сравнима с бюджетом большого российского города. Две ноги футболиста стоят больше, чем жизни тысяч людей — от этой мысли хочется содрогнуться, но ничего особенного в ней, кажется, уже нет. На дворе XXI век, а не 1893 год с его трансферами по 100 фунтов.