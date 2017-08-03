Голы Павлюченко и Измайлова принесли "Арарату" волевую победу над "Сатурном"

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Голы Павлюченко и Измайлова принесли "Арарату" волевую победу над "Сатурном"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В матче 3-го тура ПФЛ самый звёздный клуб третьего по силе дивизиона чемпионата России выиграл у игравшего некогда в РФПЛ "Сатурна".

Счёт в матче открыл нападающий "инопланетян" Ян Шанин на 23-й минуте, на перерыв команды ушли при победном для подмосковного клуба счёте.

Однако во втором тайме свой класс показали главные звёзды "Арарата" — Роман Павлюченко и Марат Измайлов. С разницей в две минуты ветераны российского футбола забили два мяча — на 60-й минуте отличился экс-спартаковец, а на 62-й — экс-железнодорожник.

Благодаря победе "Арарат" вышел в лидеры зоны "Центр" ПФЛ, сместив с первой позиции как раз "Сатурн". В активе московского клуба 7 очков после трёх туров, на втором месте — "Калуга".

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