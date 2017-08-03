"Краснодар" вновь обыграл "Люнгбю" и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Кубанская команда на выезде одержала победу в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда ЛЕ со счётом 3:1.

Начали подопечные Игоря Шалимова уверенно и практически сразу же завладели преимуществом. Открыли счёт "быки" на девятой минуте встречи. Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра нанёс мощный удар в дальний нижний угол, не оставив и шанса вратарю датской команды.

На 22-й минуте уругвайский игрок "Краснодара" оформил дубль, но спустя шесть минут забить смогли хозяева поля. Автором гола у "Люнгбю" стал нападающий Миккель Йенсен.

После перерыва "горожане" были менее активны, хозяева же пытались сравнять счёт, но у них ничего не вышло. В самой концовке встречи защитник "Люнгбю" Микаэль Лумб жёстко сбил с ног Михайло Ристича, за что судья и назначил пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Павел Мамаев. Как итог — 3:1 в пользу "Краснодара".

Напомним, что первая игра завершилась со счётом 2:1. Таким образом, российский клуб вслед за "Зенитом" выходит в следующий круг Лиги Европы.

Лига Европы.

3-й квалификационный раунд. 2-я игра.

"Люнгбю" — "Краснодар" — 1:3.

Голы: Перейра (9', 0:1), Перейра (22', 0:2), Йенсен (28', 1:2), Мамаев (89', 1:3 (П)).