Олег Веретенников: Кержакова взял бы к себе в команду!

Один из лучших бомбардиров в истории российского футбола в интервью Лайфу рассказал об отношении к уходу Александра Кержакова, главного соперника за звание лучшего голеадора страны, и заявил о возможном возвращении в профессиональный футбол.

Легенда российского футбола Олег Веретенников, в 1990-х бывший лидером волгоградского "Ротора" и забивавший всем — от "Манчестера Юнайтед" до "Спартака", две недели назад вошёл в тренерский штаб клуба чемпионата Казахстана "Тобол". Команда из Костаная теперь претендует на то, чтобы стать новой самой русской командой в соседней республике: главным тренером назначен экс-наставник "Оренбурга" Роберт Евдокимов, с которым Веретенников работал недавно на Урале, а спортивный директор "Тобола" — Владимир Нидергаус, партнёр по атаке Веретенникова в "Роторе" в самых успешных для клуба 1993–1997 годах.

В преддверии решающего третьего круга чемпионата, в котором между собой сыграет первая шестёрка турнирной таблицы, "Тобол" идёт на 5-м месте в 10 очках от медалей и еврокубковой зоны.

Общий счёт голов Веретенникова за карьеру не поддаётся подсчёту. Их точно больше 350 на всех уровнях российского футбола, а поиграл Олег много где — начав карьеру в 1986 году, ещё в 2015-м он вместе со своим сыном вытаскивал ставший родным "Ротор" из любительского чемпионата Волгоградской области. В клубе лучших российских бомбардиров Григория Федотова Веретенников долгие годы лидировал, пока его не опередил Александр Кержаков.

6 августа перед матчем "Зенит" — "Спартак" состоятся официальные проводы легенды петербургского футбола, который завершает футбольную карьеру. Главный рекорд Веретенникова — по голам в чемпионате России — всё же устоял. Кержакову не хватило для опережения 47-летнего оппонента каких-то 4 голов (139 против 143).

Лайф расспросил Олега Веретенникова о соперничестве с многолетним лидером "Зенита" и завершении Кержаковым игровой карьеры, а также работе в "Тоболе" и возможном возвращении в профессиональный футбол.

— Олег, две недели назад вы вошли в тренерский штаб казахстанского клуба "Тобол". Какие впечатления от команды?

— Ощущения самые положительные. Радует, что задача стоит, и достаточно конкретно. Сейчас у нас перерыв между кругами, а завтра начинаем подготовку к третьему кругу. Мы бьёмся за выход в еврокубки.

— А в следующем сезоне? Замахнётесь на чемпионство?

— Пока так далеко не заглядываем, живём сегодняшним днём. Будем пытаться решить ту задачу, которую руководство поставило на данный момент.

— Чемпионат Казахстана в последнее время известен тем, что в нём выступают многие известные российские футболисты. Присматриваете для "Тобола" кого-то?

— Мы бы, конечно, хотели пригласить кого-нибудь к себе, но трансферное окно на тот момент было уже закрыто. Поэтому никаких переговоров на эту тему не вели.

— А в принципе такие приобретения возможны? Трансферное окно же имеет свойство открываться.

— Тут всё будет зависеть от желания и амбиций игрока. В России полно хороших футболистов и молодых, и среднего возраста, не только именитых ветеранов. Финансовые возможности для их приглашения в Казахстане есть, тот же "Кайрат" с Аршавиным, "Астана" это доказывают. Но конкретные фамилии смысла называть пока не вижу. Последнее решение будет за главой нашего тренерского штаба Робертом Евдокимовым.

— Скоро, например, ваш соперник по бомбардирской гонке Александр Кержаков освобождается.

— Насколько я понимаю, Александр уходит на одну из должностей в клубе.

— Предположим, Кержаков вскоре задумается о возобновлении карьеры. Взяли бы к себе?

— Ну конечно, взяли бы!

— Радует вас, что он не успел побить часть ваших рекордов?

— Если честно, нет. Зная его возможности, он хотел продолжать выступления, но так сложились обстоятельства, что ему предложили продлить контракт с "Зенитом" в другом качестве. Александр, наверное, всё правильно сделал, раз он не видит себя вне петербургского клуба, поэтому предпочёл завершить карьеру. Меня это нисколько не радует, дай бог, он играл бы ещё, и мой рекорд в чемпионате России бы пал. Если уж совсем конкретно, в прошлом сезоне Луческу давал ему очень мало игрового времени. Появляйся Александр чаще на поле — мог забить бы куда больше голов и "Зенит" боролся бы за чемпионство.

— Много споров вокруг того, кто всё же забил за карьеру больше — вы или Кержаков. Если считать с первым и вторым дивизионом — то вы, если без — то Александр. Кто, на ваш взгляд, всё же лучший бомбардир российского футбола?

— Есть клуб Григория Федотова, наверное, самый престижный для футболистов. Поэтому если Кержаков в нём лидирует — он по праву и считается лучшим бомбардиром за всю историю. Эти голы в первом, втором дивизионе — они же в данном клубе не считаются, так что смысл о них говорить?

— У вас нет желания возобновить карьеру, сыграть ещё один матч, ради шоу? Спортивную форму поддерживаете?

— Форму я, конечно, поддерживаю, но желания на данный момент нет. Всё-таки сказывается возраст, мы же не молодеем с каждым годом. Впрочем... Идея такая была некоторое время назад. Но тогда я не нашёл понимания у клубного руководства. Сейчас уже... Не знаю. Видимо, такой матч невозможен.