Олимпийская рекордсменка Губайдуллина — о психологии, лапше и графике перед ЧМ

Собеседницей Лайфа стала звезда российского пятиборья, олимпийская рекордсменка по плаванию на Играх в Рио-де-Жанейро и просто очень красивая девушка.

25-летняя пятиборка Гульназ Губайдуллина, недавно завоевавшая золото чемпионата Европы в миксте, и не думает отдыхать. Одна из самых красивых пятиборок страны уже приступила к тренировкам на спортбазе в Новогорске и намерена к чемпионату мира подойти во всеоружии. Напомним, турнир пройдёт с 21 по 29 августа в Каире (Египет).

— Гульназ, после неудачи в личном зачёте на чемпионате Европы, что вам помогло собраться на смешанную гонку, ставшую в итоге золотой для вас с Кириллом Беляковым?

— Во-первых, тренеры. Они, конечно, видели все мои ошибки в финале личного зачёта и целенаправленно указали мне на них, что помогло мне разобраться с проблемами, которые возникли, — рассуждает Гульназ. — Особой методики психологического восстановления у меня нет, но есть небольшие настройки, к которым я привыкла.

— Это ваши личные наработки?

— Нет, им меня научила мой психолог. С ней я работаю не так давно, но у нас, как мне кажется, сложились очень неплохие доверительные отношения. У нашей команды тоже есть психологи, но они мне не подошли. Все люди разные.

— С Кириллом Беляковым вы будете продолжать выступать в тандеме?

— Кирилл очень неплохо подтянул все виды, и я думаю, что мы ещё будем вместе выступать. Мы и до чемпионата Европы неплохо выступали вместе.

— Изначально вы должны были выступать в паре с Александром Лесуном. Когда узнали о том, что он не сможет составить вам компанию?

— Вечером, сразу после выступления мужчин в личном зачёте! Честно говоря, меня это никак не выбило из колеи. При любом раскладе я была намерена выступить на отлично. Думаю, Кириллу в какой-то степени было сложнее, так как его не планировали ставить в микст. Всё-таки это очень сложно: выступить в личном зачёте, расслабиться морально, а потом узнать, что нужно завтра выступать. Однако мой напарник смог настроиться на дополнительный старт.

— У него действительно получилось это сделать, учитывая вашу золотую медаль. Гульназ, после турнира в Белоруссии удалось немного прийти в себя?

— Да, удалось. После чемпионата Европы я на несколько дней съездила домой, в Уфу. Родители были невероятно рады моему приезду: из-за постоянных соревнований мы видимся редко.

Мама приготовила для меня мой любимый куриный супчик с лапшой. Я с удовольствием ем это незатейливое блюдо, особенно после соревнований, так как на соревнованиях я в основном питаюсь углеводами — рисом, макаронами и мясом.

— Гульназ, вы уже приступили к тренировкам?

— На данный момент мы тренируемся в Новогорске, готовимся к чемпионату мира. Здесь для спортсменов созданы идеальные условия. Спортивные объекты, сооружения — всё в идеальном состоянии. Медицина и восстановительные процедуры — лучше не придумаешь. Ешь, спишь и тренируешься. Ничто постороннее нас не отвлекает от работы, поэтому мы можем полностью сосредоточиться на занятиях.

— Из чего состоит ваш стандартный день в Новогорске?

— Как правило, утро в Новогорске начинается с подъёма в 7:30 утра. Потом мы все спешим на завтрак, отъезд на спортбазу "Северное" — в 8:10, там нас ждёт тренировка по конкуру. Длится она примерно полтора часа. Правда, так только в понедельник, среду и пятницу. В остальные дни с 9:00 у нас тренировка по фехтованию. В воскресенье — выходной. Далее мы едем в Новогорск, занимаемся бегом и стрельбой. Тренировка по комбайну длится примерно 2–2,5 часа. После мы обедаем и отдыхаем, в основном спим. В 17:00 — фехтование, где тренер даёт урок для закрепления навыков. На это уходит примерно час, далее в нашем расписании значится общая физическая подготовка (один час) и плавание — около 1–1,5 часа. В 19:30 — ужин, потом восстановительные процедуры, массаж, баня два раза в неделю. Если есть какие-то травмы, можно до 21:00 посетить медицинский корпус и подлечиться. В десять-одиннадцать вечера у нас отбой.

— Да уж! График очень плотный! На чём вы делаете упор в своих тренировках?

— Упор делаю на каждом виде, стараюсь отработать каждую тренировку, чтобы стать сильнее.

— Наверное, хотите на чемпионате мира реабилитироваться за неудачу в личном зачёте на Евро?

— Честно говоря, не хочется говорить на эту тему. Я просто попробую подойти к этому старту немного по-другому…