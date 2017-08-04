"Зенит" и "Краснодар" узнали, с кем могут сыграть в плей-офф Лиги Европы

Перед жеребьёвкой квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы определились потенциальные соперники российских команд.

Российский клуб "Краснодар" попал в группу под номером 1, где будет посеян вместе с "Миланом" (Италия), "Динамо" (Киев), "Брюгге" (Бельгия) и "Аустрией" (Австрия). Потенциальными соперниками подопечных Игоря Шалимова могут стать: "Маритиму" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), АЕК (Греция), "Осиек" (Хорватия) и "Шкендия" (Македония).

"Зенит" посеян вместе с "Партизаном" (Сербия), "Лионом" (Франция), ПАОК (Греция), "Легией" (Польша) и "Викторией Пльзень" (Чехия) в группе 4. Возможными соперниками сине-бело-голубых стали "Видеотон" (Венгрия), "Шериф" (Молдавия), АЕК (Кипр), "Утрехт" (Голландия), "Домжале" (Словения) и "Эстерсунд" (Швеция).

Напомним, что сегодня, 4 августа, в 13:00 состоится жеребьёвка Лиги чемпионов, а в 14:00 — Лиги Европы.