"Зенит" сыграет с ФК "Утрехт", а "Краснодар" — с ФК "Црвена Звезда" в ЛЕ

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"Зенит" сыграет с ФК "Утрехт", а "Краснодар" — с ФК "Црвена Звезда" в ЛЕ

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 Фото © Соцсети

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы, где определились соперники российских команд.

Санкт-Петербургский "Зенит" сыграет с "Утрехтом" (Голландия), который по итогу предыдущего сезона занял четвёртое место в Высшем дивизионе Нидерландов.

Соперником "Краснодара" стал "Црвена Звезда" из Белграда. Это самый титулованный клуб Сербии, а также единственный сербский клуб, который выигрывал Лигу чемпионов (1991) и Межконтинентальный кубок (1991).

Напомним, что первые матчи между соперниками состоятся 17 августа, а ответные встречи запланированы на 24 августа.

Ранее стало известно, что соперником московского ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов стал швейцарский "Янг Бойз".

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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