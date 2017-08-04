Нигматуллин — о "Янг Бойз", "Утрехте" и "Црвене Звезде"

Специально для Лайфа экс-футболист, а ныне популярный DJ Руслан Нигматуллин прокомментировал соперников российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

ЦСКА (Москва) — "Янг Бойз" (Швейцария)

— Для ЦСКА это далеко не худший расклад. Были у армейцев соперники и гораздо сложнее. Однако "Янг Бойз" прошла киевское "Динамо", а это должно быть серьёзным звоночком для Виктора Гончаренко и его команды. В любом случае думаю, что ЦСКА — фаворит этого матча, но без боя "Молодые мальчики" не сдадутся.

"Зенит" (Санкт-Петербург) — "Утрехт" (Голландия)

— Команда "Утрехт" — неизвестная. Но понятно, что это представитель сильного голландского чемпионата, который хочет попасть в Лигу Европы. В "Зените" сейчас много хороших игроков, но это не значит, что команда хорошая. Если они будут играть так же, как в ответном матче против "Бней Иегуда", то рассчитывать, конечно, им не на что. Нужно настраиваться на каждую игру, и "Утрехт" — их ближайший соперник.

"Краснодар" — "Црвена Звезда" (Сербия)

— С одной стороны, в Сербии кладезь талантов, но более или менее способные футболисты сразу уезжают в другие европейские клубы. Какое нынешнее состояние "Црвены Звезды", сложно сказать. Давно не видел команду в действии. Знаю, что это клуб-побратим московского "Спартака". Но уверен, что "Краснодар" сыграет в свою силу и обязано пройдёт в Лигу Европы.

Напомним, что ранее в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.