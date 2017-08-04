Сборная России запрещена. За кого болеть на ЧМ по лёгкой атлетике?

На чемпионат мира в Лондоне сборная России впервые едет без национальной символики. По сути, это даже не сборная России, а так называемые Authorised Neutral Athletes (разрешённые Международной федерацией лёгкой атлетики нейтральные атлеты). Историю с дисквалификацией ВФЛА и разоблачающими фильмами о допинге в российском спорте, думается, никому напоминать не надо.
Более того, само слово "Россия" на чемпионате будет под запретом. Любое появление у россиян национальной символики — вплоть до маникюра или гимна России в качестве рингтона на мобильном телефоне — будет караться санкциями. В ИААФ настроены серьёзно, и ничего не остаётся, кроме как подчиниться данным требованиям и доказывать результатами, что российским легкоатлетам всё равно, под каким флагом побеждать.
Мы с вами от Лондона далеко, поэтому, с вашего позволения, будем всё же называть этот список получивших одобрение ИААФ сборной России. Пусть и в сильно урезанном составе, без официальной делегации, зато с форсированной и нервозной подготовкой к турниру, когда до последнего не было известно, кто поедет в Туманный Альбион.
Итак, за кого имеет смысл болеть на начинающемся чемпионате мира? Всего в сборной России под нейтральным флагом 19 спортсменов. Претендентов на золото предостаточно.
Сергей Шубенков — действующий чемпион мира в беге с барьерами на 110 метров. Ему одному из первых удалось получить разрешение на выступления под нейтральным флагом. Потому что Шубенков — это неоспоримая звезда лёгкой атлетики, привлекающая спонсоров и болельщиков. Понятно, что подготовка из-за выяснения отношений с ИААФ прошла скомканно, но Шубенков — однозначно один из фаворитов в своём виде программы. Финал в беге на 110 метров состоится уже в понедельник, 7 августа.
Мария Ласицкене (до лета 2017 года — Кучина) уничтожает всех соперниц на этапах Бриллиантовой лиги. Этим летом она уже прыгала 2,05 и несколько раз штурмовала планку на уровне мирового рекорда 2,10. Скорее будет сенсацией, если 24-летняя уроженка Прохладного не возьмёт в Лондоне золото.
Прыгун в длину Александр Меньков в этом сезоне улетал на 8,32 метра, это лучший результат сезона в Европе, вполне позволяющий бороться за медали. Валерий Пронкин наверняка побьётся за награды в метании молота — он этим летом подбирался к гроссмейстерскому результату в 80 метров. Наконец, резонно ждать выстрела от наших ходоков — юного вундеркинда из Удмуртии Сергея Широбокова и чемпионки Европы Клавдии Афанасьевой.
Полное расписание дисциплин чемпионата мира по лёгкой атлетике с участием россиян
4 августа
Прыжки в длину, мужчины. Квалификация: Александр Меньков
Метание диска, мужчины. Квалификация: Виктор Бутенко
Прыжки с шестом, женщины. Квалификация: Ольга Муллина, Анжелика Сидорова
5 августа
Толкание ядра, мужчины. Квалификация: Александр Лесной
Прыжки в длину, мужчины. Финал*: Александр Меньков
Метание диска, мужчины. Финал: Виктор Бутенко
6 августа
Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация: Илья Мудров
Метание копья, женщины. Квалификация: Вера Ребрик
Толкание ядра, мужчины. Финал: Александр Лесной
Прыжки с шестом, женщины. Финал: Ольга Муллина, Анжелика Сидорова
Бег на 110 м с барьерами, мужчины. Квалификация и полуфиналы: Сергей Шубенков
7 августа
Бег на 110 м с барьерами, мужчины. Финал: Сергей Шубенков
8 августа
Прыжки с шестом, мужчины. Финал: Илья Мудров
Метание копья, женщины. Финал: Вера Ребрик
9 августа
Метание молота, мужчины. Квалификация: Сергей Литвинов, Валерий Пронкин, Алексей Сокирский
Прыжки в длину, женщины. Квалификация: Дарья Клишина
10 августа
Прыжки в высоту, женщины. Квалификация: Ирина Гордеева, Мария Ласицкене
11 августа
Метание молота, мужчины. Финал: Сергей Литвинов, Валерий Пронкин, Алексей Сокирский
Прыжки в длину, женщины. Финал: Дарья Клишина
Десятиборье. Первый день: Илья Шкуренёв
12 августа
Десятиборье. Заключительный день: Илья Шкуренёв
Прыжки в высоту, женщины. Финал: Ирина Гордеева, Мария Ласицкене
13 августа
Ходьба на 20 км, женщины: Клавдия Афанасьева
Ходьба на 20 км, мужчины: Сергей Широбоков
Прыжки в высоту, мужчины. Финал: Илья Иванюк, Данил Лысенко
* Здесь и далее — при условии прохождения квалификации
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