Неймар: Я пришёл в ПСЖ не из-за денег

25-летний бразильский футболист, перешедший во французский клуб из "Барселоны" за рекордные €222 млн, принял участие в пресс-конфереции в Париже.

— Париж — замечательный город. Мне сложно описать то, что я чувствую сейчас. Мне был необходим новый вызов, поэтому моё сердце привело меня сюда. Это абсолютно никак не связано с тем, что я якобы не чувствовал себя звездой в "Барселоне". Я чувствовал себя там хорошо. Деньги никогда не двигали мной. Это не является моей основной мотивацией. Обидно, когда люди думают, что я ушёл ради денег, — отметил Неймар.

Напомним, что вчера, 3 августа, Неймар официально перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. Этот трансфер стал самым дорогим в истории мирового футбола.