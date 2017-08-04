Кокорин впервые за три сезона в "Зените" признан лучшим игроком месяца

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Кокорин впервые за три сезона в "Зените" признан лучшим игроком месяца

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Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

Нападающий петербургского клуба Александр Кокорин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает "твиттер" сине-бело-голубых.

26-летний россиянин в июле сыграл в 5 матчах и почти во всех отметился результативными действиями: на его счету 3 гола и 1 голевая передача.

Награда от болельщиков стала для Кокорина первой со времени его прихода в "Зенит" зимой 2016 года.

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