Кокорин впервые за три сезона в "Зените" признан лучшим игроком месяца

Нападающий петербургского клуба Александр Кокорин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает "твиттер" сине-бело-голубых.

26-летний россиянин в июле сыграл в 5 матчах и почти во всех отметился результативными действиями: на его счету 3 гола и 1 голевая передача.

Награда от болельщиков стала для Кокорина первой со времени его прихода в "Зенит" зимой 2016 года.