Кокорин впервые за три сезона в "Зените" признан лучшим игроком месяца

Нападающий петербургского клуба Александр Кокорин признан болельщиками клуба лучшим игроком команды по итогам июля, сообщает "твиттер" сине-бело-голубых.
Выбор сделан: Александр Кокорин — «G-Drive лучший игрок июля»! https://t.co/L4GKZReGcB#GDriveЛучшийИгрок pic.twitter.com/dIlfAx7jOc— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 августа 2017 г.
26-летний россиянин в июле сыграл в 5 матчах и почти во всех отметился результативными действиями: на его счету 3 гола и 1 голевая передача.
Награда от болельщиков стала для Кокорина первой со времени его прихода в "Зенит" зимой 2016 года.
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