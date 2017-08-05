Вместо стадиона "Локомотив" появятся "РЖД-арена" и "Сапсан-арена"

На сайте московского клуба появилось обращение президента Ильи Геркуса, в котором говорится о переименовании домашнего стадиона.

— Дорогие друзья! Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков, и стараемся порадовать их хорошей игрой.

Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название — "РЖД-арена". Малая спортивная арена получила название "Сапсан-арена", — говорится в сообщении.

Напомним, "Локомотив" был построен в 2002 году на месте старого стадиона команды, возведённого в 1935-м. Вместимость составляет 27 320 зрителей.