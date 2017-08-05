Российский легкоатлет Лесной: Судья — урод полный! Я должен был быть в финале ЧМ

Толкатель ядра Александр Лесной раскритиковал судейство на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне, который начался вчера.

Вчера в мужском толкании ядра прошла квалификация, которую Лесной не прошёл, показав результат 19,67 метра.

— Судья — урод полный, две попытки элементарно засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была отличная, с ней я бы прошёл в финал однозначно. Сделал её, подошёл поговорить к Вите Бутенко (Метателю диска, выступавшему в соседнем секторе. — Прим. Лайфа), он мне подсказывал. Потом смотрю — крест. Уверен был, что там результат за 20,50, никаких заступов не было и в помине. Судья на мои вопросы ничего не ответил. Я на него наорал, — цитирует россиянина "Р-Спорт".

Найти видео попыток Лесного в открытом доступе не удалось.

Финал в толкании ядра у мужчин пройдёт в воскресенье, 6 августа.

Напомним, на чемпионате мира по лёгкой атлетике российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, а команда называется "Авторизованные нейтральные спортсмены".

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