Молодёжь "Зенита" победила "Спартак", опустив его на 15-е место

В преддверии матча главных команд в молодёжном первенстве состоялась встреча дублирующих составов, в которой волевую победу одержали зенитовцы — 2:1.

Уже с 17-й минуты москвичи играли в меньшинстве, что не помешало им в скором времени открыть счёт в матче — Егор Никулин отличился с пенальти на 28-й минуте.

Однако в концовке питерцы совершили камбэк — победу сине-бело-голубым принесли голы Кирилла Макеева на 77-й и Егора Денисова на 84-й минуте.

Молодёжь "Зенита" одержала первую победу в сезоне после трёх поражений на старте и поднялась на 11-е место в чемпионате. Дублёры "Спартака", действующие чемпионы турнира, потерпели четвёртое поражение подряд и с 0 очков делят 15/16-е места с "Уралом".