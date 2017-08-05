Сборная Канады приедет на Кубок Первого канала по хоккею

По словам менеджера сборной Шона Бурка, которого цитирует "Р-Спорт", Федерация хоккея России подтвердила участие канадцев в российском этапе Евротура.
Напомним, НХЛ отказалась сделать паузу в сезоне 2017/18 для Олимпийских игр в Пхёнчхане. Таким образом, сборная Канады будет составлена из игроков, выступающих в КХЛ и Европе. Для получения большей практики канадцы заявились на Кубок Первого канала. Также рассматривалась возможность приглашения на турнир сборной Южной Кореи.
- Популярные
- По времени