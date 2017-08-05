Сборная Канады приедет на Кубок Первого канала по хоккею

Читайте также

Сборная Канады приедет на Кубок Первого канала по хоккею

423

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

По словам менеджера сборной Шона Бурка, которого цитирует "Р-Спорт", Федерация хоккея России подтвердила участие канадцев в российском этапе Евротура.

Напомним, НХЛ отказалась сделать паузу в сезоне 2017/18 для Олимпийских игр в Пхёнчхане. Таким образом, сборная Канады будет составлена из игроков, выступающих в КХЛ и Европе. Для получения большей практики канадцы заявились на Кубок Первого канала. Также рассматривалась возможность приглашения на турнир сборной Южной Кореи.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!